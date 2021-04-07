Центр имени Грабаря отреставрировал свыше 3 тысяч предметов за три года

Фото: Минкультуры РФ.

Работы центра были проведены для 329 музеев России.

Об этом рассказал гендиректор центра Дмитрий Сергеев во время презентации концепции развития учреждения в Минкультуры России.

В совещании приняли участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко.

«Реставрационный центр имеет огромное значение для отрасли. Отмечу, что современные технологические подходы должны быть задействованы в максимальной степени в интересах развития реставрационной отрасли», — сказала Ольга Любимова.

Как сообщил Дмитрий Сергеев, Центр имени Грабаря достойно пережил пандемию.

«Год действительно был очень непростой. Но мы оказались готовы к трудностям и пережили этот период без существенных потерь. И, конечно же, мы продержались благодаря поддержке Минкультуры России. Нам помогли целевые субсидии и изданное вами положение о том, что сотрудники, занимающиеся сохранностью музейного фонда Российской Федерации, могут присутствовать на работе. К тому же мы сформировали график посещения для того, чтобы сотрудники минимально пересекались в помещениях», — сказал он, добавив, что учреждению удалось выполнить государственное задание в части привлечения внебюджетных средств.

Так, внебюджетные доходы Центра имени Грабаря в 2020 году составили 70,82 млн рублей.

«Можно с удовлетворением отметить вашу продуктивную работу. Несмотря на трудности прошлого года, вы смогли успешно реализовать задуманное», — сказала Ольга Любимова.

Одним из приоритетных направлений работы в текущем году, по словам Дмитрия Сергеева, является подготовка специалистов-реставраторов высшей квалификации, которые будут работать на благо страны.

«Мы для всех музеев страны с 2018 года отреставрировали 3251 музейный предмет для 329 учреждений», — добавил директор Центра имени Грабаря.

Расширение спектра и совершенствование качества выполняемых услуг, а также повышение квалификации экспертов Центра, по мнению министра культуры, являются перспективными направлениями развития учреждения.

«На мой взгляд, необходимо использовать все существующие возможности, в частности наработанный опыт, чтобы наилучшим образом приумножать результаты, связанные с сохранением памятников культуры», — добавила глава ведомства.

Она также предложила представить на портале «Культура.РФ» инфографику, которая в полной мере продемонстрировала бы масштаб и географию деятельности Центра имени Грабаря.

Кроме того, Дмитрий Сергеев рассказал о предстоящей презентации результатов реставрации иконы «Иоанн Предтеча Ангел пустыни в житии» из собрания Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. Он отметил, что были разработаны и успешно применены индивидуальные методики по спасению образа, так как разрушения иконы были обширны. Реставрация культурной реликвии продолжалась ровно полвека, и за этот период с ней работали несколько поколений специалистов.

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря — старейшее реставрационное учреждение России, созданное в 1918 году. Инициатором его создания был известный историк искусства и художник Игорь Грабарь.

Сегодня центр предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по реставрации и проведению научной экспертизы памятников истории и культуры, а также проводит курсы повышения квалификации реставраторов.