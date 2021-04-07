В Петербурге откроется киновыставка «Космос Павла Клушанцева»

Фото: Кадр из к/ф "Планета бурь"

Экспозиция посвящена режиссеру Павлу Клушанцеву, работавшему на киностудии «Леннаучфильм».

Работы Клушанцева повлияли не только на советскую космическую программу, но и на творчество Стэнли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта. Киностудия им. М. Горького совместно с киностудией «Ленфильм» представляют выставочный проект в рамках подготовки к ежегодному фестивалю «Мир знаний», который в этот раз исследует тему космоса.

Выставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в фойе киностудии «Ленфильм» 12 апреля, в День космонавтики. Вечером в честь открытия выставки в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ ленты Павла Клушанцева 1961 года «Планета бурь» — о совместной советско-американской экспедиции на Венеру.

Открытие выставки состоится 12 апреля в 18.00. Вход на выставку будет свободным, она продлится до 10 мая 2021 года.

Кинопоказ фильма «Планета бурь» состоится 12 апреля в 19.00. Проект курирует команда XVI Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Он пройдет в Санкт-Петербурге 15–19 сентября 2021 года.

«Тема фестиваля 2021 года, года науки и технологий, — космос. Отталкиваясь от важной даты — 60-летия первого полета человека в космос, — мы хотим рассказать в нашей программе и о том, как человечество продвинулось в освоении космоса, о том, как изменилось наше воображение. Воображение — двигатель научного прогресса, именно мечтами о лучшем будущем питаются все великие открытия. Главной мечтой XX века было освоение космоса: что стало с нашими мечтами и можем ли мы мечтать о будущем, как прежде?» — рассказывает программный директор «Мира знаний» Константин Шавловский.

Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на «Леннаучфильме» с 1934 по 1999 год. Сегодня это филиал Киностудии им. М. Горького. Экспериментатор и киноизобретатель, он создавал фильмы, в которых фантазия идеально сочеталась с научными знаниями. Именно Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны — за годы до того, как все это произошло в реальности.

По одной из легенд, костюмы советских космонавтов создавались с оглядкой на фильмы Клушанцева.

Права на «Планету бурь» для американского проката приобрел один из основателей «Нового Голливуда» — легендарный Роджер Корман. Говорят, что во время визита в Москву Джордж Лукас прямо назвал Клушанцева крестным отцом «Звездных войн». А постановщик спецэффектов Роберт Скотак использовал его идеи во время работы над фильмом «Терминатор 2: Судный день» — и получил «Оскар». Придуманные ленинградским режиссером приемы комбинированных съемок заметны в работах Стэнли Кубрика и Ридли Скотта.

Выставка «Космос Павла Клушанцева» — это увлекательный рассказ о незаслуженно забытом гении отечественного кино. Посетители почувствуют себя первооткрывателями Вселенной — вернутся в те времена, когда полет в космос был мечтой о великом будущем человечества.

Металлические стенды-обелиски с вмонтированными экранами встретят зрителей в фойе рассказом о новаторских экспериментах Клушанцева. Здесь можно будет посмотреть фрагменты из его фильмов и сравнить с космическими спецэффектами классического Голливуда. Заглянув в воображаемый «Кабинет Павла Клушанцева», посетители увидят кульман с оригинальными чертежами и стол с фотографиями, газетными вырезками и другими артефактами. В центре экспозиции трехметровый арт-объект «Космос Павла Клушанцева» — воспроизведенный макет спецэффекта, придуманного Клушанцевым для изображения космического пространства в своем кино.