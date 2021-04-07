Финал конкурса «Песни Победы» пройдет 8 апреля

Об этом сообщили организаторы.

Онлайн-трансляция последнего, восьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» организована Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП). Свои вокальные номера продемонстрируют зрителям оперные артисты Андрей Дудин и Кирилл Попов; певица Софья Онопченко и бард Дмитрий Нестеров исполнят авторские песни.

Полуфинальные концерты конкурса транслировались каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. В ходе прошедших семи выпусков в категориях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня» выступили более 25 участников — те, кто сумел пройти отборочный тур среди пяти сотен конкурентов из городов России и стран СНГ. Конкурсанты исполняют песни, посвященные теме Великой Отечественной войны и Победы. В их числе как очень популярные, так и малоизвестные, а также новые, созданные в наши дни авторские композиции. Близится момент, когда авторитетное жюри выберет участников, которые выйдут в финал проекта. Победители конкурса этой весной выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к празднованию Дня Победы.

Завершающий выпуск полуфинальной серии концертов откроет выступление Андрея Дудина — молодого талантливого музыканта, лауреата международных конкурсов, солиста Центра оперного пения Галины Вишневской. Он исполнит ретро-романс «Вы просите песен? Их нет у меня…» (слова и музыка принадлежат Саше Макарову). Это произведение было популярно как в начале прошлого века, так и в годы Великой Отечественной войны.

Концерт продолжит яркая и многогранная певица Софья Онопченко, известная под сценическим псевдонимом Славяна. Ее имя широкая публика узнала после участия девушки в шестом сезоне шоу «Голос», где она состояла в команде Александра Градского. В качестве конкурсного номера артистка представит авторскую песню «Ветераны войны» на музыку и стихи Сергея Марасанова.

Профессиональный певец Кирилл Попов исполнит известную песню «Дубинушка», ориентируясь на высокую планку, заданную в свое время Федором Шаляпиным. В репертуаре оперного бас-баритона — не только арии из опер, оперетт и мюзиклов, но и старинные романсы, а также русские, итальянские, мексиканские и другие народные песни. Так что «Дубинушка» с ее революционным боевым настроем, часто звучавшая в годы Великой Отечественной войны, вызывает у артиста большой профессиональный интерес.

Еще один участник конкурса Дмитрий Нестеров выступит в категории «Авторская песня», исполнив свое собственное сочинение под названием «Крымская земля: Аджимушкай». Поводом к написанию этой песни послужило нравственное потрясение после посещения мемориального музея в Керчи. Музей увековечивает память защитников Аджимушкайских каменоломен — с мая до конца октября 1942 года они, фактически запертые под землей, стойко вели оборону против немецких войск.

Напомнить о бессмертном подвиге советского народа, защитившего Родину в годы Великой Отечественной войны, и открыть новые имена талантливых артистов — вот главные задачи вокального конкурса «Песни Победы», организованного в честь 75-летия Великой Победы, изменившей ход истории.

Партнерами проекта выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», компания Kawai, социальная сеть «Одноклассники».

Онлайн-трансляция восьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 8 апреля в 20.00. Вести концерт будут джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.