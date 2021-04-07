Эрмитаж введет льготные билеты по 300 рублей

07.04.2021
Фото: hermitagemuseum.org
Пониженная цена на билеты для этих категорий лиц вводится в Государственном Эрмитаже с 1 мая. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский заявил на пресс-конференции.
В прошлом году для этих категорий был отменен бесплатный проход в связи с изменением режима работы из-за коронавируса. Эрмитаж планирует постепенно возвращать льготы по мере увеличения своих финансовых возможностей, пояснил Пиотровский.
С 1 мая в главном корпусе музея вводится цена 300 руб для входа детей, студентов, инвалидов I и II группы и пенсионеров. Они будут лимитированы, для данных категорий uлавный штаб в ближайшие месяцы будет открыт бесплатно, отметил Пиотровский.