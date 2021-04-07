На необитаемом острове у берегов Греции нашли следы античной цивилизации

07.04.2021
Фото: Greek Ministry of Culture
В ходе работ ученые обнаружили руины монументальных зданий, построенных в античный и римский периоды. Одним из них оказался древний некрополь, сообщает Great Reporter.
В настоящее время небольшой остров Риния, расположенный в Эгейском море, является необитаемым. Однако находки показали, что в древности жизнь здесь была очень оживленной. Риния входит в Кикладский архипелаг, рядом с ним находятся острова Делос и Миконос.
В древности на острове был крупный некрополь со множеством скульптур. Это здание использовалось для карантина больных еще в XIX веке.
В районе некрополя был найден большой саркофаг и несколько скульптур, в том числе статуя великого Льва, символа Ринии. На севере острова были также найдены остатки сводчатого купола древней гробницы, а также руины древних сельских домов, стоявших вокруг святилища Аполлона.