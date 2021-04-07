На фестивале Musica Mensurata в Москве прозвучит музыка X–XIV веков

07.04.2021
Международный фестиваль Musica Mensurata является уникальным проектом, оживляющим музыку по рукописям почти тысячелетней давности, рассказали организаторы. Такой подход позволяет услышать древние сочинения в исполнении музыкантов из России и других европейских стран, профессионально специализирующихся на аутентичном исполнительстве.
Темой нынешнего смотра станет граница, пролегающая между светской и религиозной музыкой. Богословы XIII века цитировали в своих трактатах любовные песни, осмысляя в религиозном контексте порой даже самые приземленные образы. «Музыка выстраивала мостик между церковной службой и обычной жизнью», — пояснили в пресс-службе.
В программу войдут ранее не звучавшие в России сочинения, которые будут исполнены на таких редких исторических инструментах, как виелы, цитоль, ребек, аль-уд и другие. Вокальная музыка прозвучит на разных старинных языках, начиная от средневековой латыни и заканчивая галисийско-португальским.
Фестиваль откроется концертом «Машо. Витри. Де ла Круа», представляющим придворную музыку французских композиторов Филиппа де Витри, Гильома де Машо и Пьера де ла Круа, а также органные произведения из английских и итальянских рукописей XIV–XV веков, обыгрывающие темы этих композиторов.