Актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла в 55 лет

07.04.2021
Фото: Малый театр
Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова скончалась после продолжительной болезни, сказала Михайлова.
О прощании с актрисой и месте ее похорон пока не сообщается.
Ольга Леонидовна Пашкова родилась 2 января 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Юрия Соломина и Николая Анненкова).
Сразу после этого она поступила на службу в Малый театр, где и оставалась до конца жизни. Сыграла в таких постановках, как «Из воспоминаний идеалиста», «Мещанин во дворянстве», «Убийство Гонзаго», «Царь Федор Иоаннович» и другие.
Последними ее работами были роли в постановках «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба».
Также снималась в кино и работала на телевидении. В качестве рассказчика участвовала в концертах классической музыки благотворительного фонда «Бельканто».