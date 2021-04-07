Цискаридзе поблагодарил врачей Заворотнюк за отсутствие утечек о ее здоровье

Фото: кадр из фильма «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева»

Артист выразил свое мнение в интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ.

Николай Цискаридзе близко общается с родными актрисы, уже два года борющейся с тяжелым онкологическим заболеванием. «Дай Бог, чтобы это быстрее закончилось, и Настя смогла вести полноценный образ жизни», — сказал он.

По словам Цискаридзе, он узнал о проблемах Насти из СМИ, но не стал докучать расспросами. «Я подумал, что у нее и так творится ад...» — поделился известный танцор.

Цискаридзе признался, что знает о Заворотнюк слишком много, в том числе и то, что ему «не надо знать». Тем более он рад тому, что до сих пор о ее состоянии не всплыли некоторые детали.

«Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться», — подчеркнул артист. По его словам, надо отдать должное мужу актрисы и ее родителям, и даже санитарам, которые не поступили с Заворотнюк так, как поступили в схожей ситуации со многими, в том числе «не последними», людьми в мире. «Ничего не всплыло», — подчеркнул артист балета.