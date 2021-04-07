«Союзмультфильм» представит новый сериал «Чуч-Мяуч»

Фото: кадр из м/ф «Чучело-Мяучело»

Премьера по мотивам классической короткометражки выйдет на видеосервисе Premier 14 апреля.

Проект будет состоять из 52 эпизодов —историй о девочке и ее волшебном коте, сообщила пресс-служба студии. Чудеса в мультфильме будут идти невпопад, поэтому героям придется каждый раз подходить творчески к разрешению удивительных ситуаций, с которыми им придется столкнуться, рассказали в студии.

Как и классический предшественник, сериал рассказывает о главном чуде, которое заключается в дружбе, доброте, поддержке и творчестве. Базовые ценности помогут разобраться с любой задачей, даже самой неразрешимой на первый взгляд, этому будет учить сериал «Чуч-Мяуч», рассказала глава правления киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Мультфильм стал совместным проектом «Союзмультфильма» и видеосервиса Premier. В его основу легла классическая картина Инессы Ковалевской «Чучело-Мяучело», вышедшая на экраны в 1982 году.

Целевой аудиторией сериала являются дети младшего возраста, планируется выпустить 52 эпизода, каждый из которых будет длиться 7 минут. Главную героиню мультфильма, девочку Марусю, озвучивала участница шоу «Голос» Алиса Смирнова. Кота озвучивал актер Михаил Башкатов.