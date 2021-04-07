Бондарчук рассказала о борьбе Анастасии Заворотнюк со смертью

Фото: кадр из к/ф «Код апокалипсиса»

По словам актрисы, ее коллега «не дает согласия на уход».

Уже более двух лет звезда «Моей прекрасной няни» продолжает бороться со смертью, не выходя на связь со своими коллегами, переживающими за нее. Как рассказала Наталья Бондарчук изданию «Стархит», она верит в способность Анастасии справиться с недугом.

3 апреля Заворотнюк исполнилось 50 лет, но поздравления ей сейчас ни к чему, считает Наталья Бондарчук. По ее мнению, лучше поздравить Анастасию, когда ее здоровье пойдет на поправку.

«Я ее поздравлю, когда все это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим», — рассказала актриса. По словам Бондарчук, у ее коллеги боевой настрой, который поддерживает вся ее семья, в том числе муж Петр и дети, и врачи, что в такой ситуации очень важно.