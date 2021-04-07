Эксперт объяснил выплату $100 млн Дэниелу Крейгу за сиквел «Достать ножи»

Фото: скриншот к/ф "Достать ножи"

В общей сложности стрим-сервис выплатил участникам фильма $469 млн.

Создатель киноленты режиссер Райан Джонсон также заработал на фильме $100 млн. При этом бюджет всей картины обошелся авторам всего в $40 млн, пишет ФАН.

Размер гонорара актеров и режиссера удивил многих пользователей соцсетей. Однако эксперты, знакомые с ситуацией, не считают решение Netflix необдуманным.

«Это существенная переплата, однако Netflix старается играть в шахматы, а все остальные — в шашки. Netflix снимает с доски фигуру, значимую для проката, и кладет себе в карман», — рассказал представитель индустрии изданию The Hollywood Reporter.