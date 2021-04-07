Международный выставочно-образовательный проект о культуре Египта открылся в Петербурге

Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в ТАСС.

Проект «Древний Египет сквозь века» посвящен истории и культуре Древнего Египта, а также их отражению в современном искусстве. В программу входят две общедоступные выставки и несколько лекции.

Проект открылся в Библиотеке книжной графики в Петербурге в рамках года да гуманитарного сотрудничества Египта и России. В организации выставок приняли участие Библиотека имени М. А. Волошина в Москве, Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова в Петербурге и художница Галла Абдель Фаттах, которая представил свои работы.

В течение месяца Библиотека книжной графики станет на центром египетской истории, к которому можно будет присоединиться из других городов России и из русскоязычного зарубежья. Инициатива будет доступна для всех интересующихся не только Древним Египтом, но и наследием древних цивилизаций, рассказал на пресс-конференции куратор проекта, хранитель восточных фондов Библиотеки имени Волошина Виктор Солкин.