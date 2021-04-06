Фильм «Уроки фарси» собрал более $4,5 млн в кинопрокате Китая

Драма вышла на экраны китайских кинотеатров две недели назад.

Прокат фильма «Уроки Фарси» режиссера Вадима Перельмана начался в Китае 19 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе проекта.

По итогам двух уикендов кассовые сборы картины превысили $4,5 млн. Активный прокат фильма все еще идет, с 3 апреля в Китае началась неделя национальных праздников, отметили в пресс-службе.

Мировая премьера фильма «Уроки фарси» прошла в рамках Берлинского кинофестиваля в 2020 году. По результатам права на картину были проданы более чем в 50 стран мира. На экраны России фильм выйдет 8 апреля.

Сюжет рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной немецкими нацистами Европе. Бельгиец еврейского происхождения попадает в концлагерь и в попытке спастись от газовой камеры выдает себя за перса. Узнав об этом, лагерный повар, мечтающий открыть ресторан в Иране после войны, заставляет его учить себя персидскому языку.

В главных ролях в фильме сыграли актеры Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.