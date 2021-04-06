Кончаловский снял фильм «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон» из-за Навального

Об отказе выдвигаться на награду сообщается в открытом письме режиссера.

В своем сообщении Андрей Кончаловский поясняет, что решил отказаться от номинации Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год из-за появления в этому году политического аспекта награды.

Письмо режиссера опубликовано на его странице в Facebook.

Фильм «Дорогие товарищи!», повествующий о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году, был выдвинут на кинопремию в шести номинациях. По словам Кончаловского, он считает эту премию одной из самых важных в российском кинематографе, потому что она является признанием художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества и экспертов отрасли, судящих о картине с позиций искусства.

В этом году в номинации «Событие года» был заявлен Алексей Навальный и его коллектив, опубликовавший серию фильмов-расследований. По словам Кончаловского, ему грустно видеть номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» публицистический проект, по сути политический акт, который не может получать оценки по критериям киноискусства.

Выдвижение проекта Навального лишает профессиональное сообщество возможности объективно оценивать искусство кинематографа, считает режиссер.