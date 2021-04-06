В рамках Московского международного кинофестиваля пройдет ретроспектива Ким Ки Дука

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов.

Спецпрограмму посвятят памяти южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, умершего в 2020 году от коронавируса. Помимо множества наград, режиссер был культурным героем Московского кинофестиваля, много раз участвовал в конкурсе и был главой жюри, пояснил Плахов.

Ким Ки Дук родился в Южной Корее 20 декабря 1960 года. В начале 1990-х он изучал в Париже изящные искусства, в 1993 году был награжден Институтом сценаристов за лучший сценарий к картине «Художник и преступник, приговоренный к смерти».

В качестве кинорежиссера Ким Ки Дук получил много наград, в том числе приз Венецианского кинофестиваля в 2012 году за фильм «Пьета», четыре награды Венецианского кинофестиваля за фильм «Пустой дом» в 2004 году и другие.