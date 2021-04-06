В Мариинском театре открывается фестиваль флейты и арфы

Денис Лупачев. Фото Наташи Разиной © Мариинский театр

Объединенный смотр начнется вечером, 7 апреля, в Концертном зале театра.

Фестиваль флейтовой и арфовой музыки «Виртуозы флейты» & «Северная лира» решили провести музыканты Мариинского театра Денис Лупачев и Софья Кипрская. Оба профильных фестиваля родились пять лет назад и проводились каждую весну независимо друг от друга. В этом году в фестивале принимают участие сольные исполнители и представители ведущих оркестров России.

На открытии и закрытии флейтисты и арфисты будут играть в сопровождении симфонического оркестра. Между гала-концертами выстроились три тематические программы: «Musica da Camera» (8 апреля), «Виртуозный дуэт» (9 апреля) и «Джазовая сюита» (11 апреля). В концертах будут звучать фантазии на оперные темы и джазовые транскрипции, из раритетов — пьесы из императорских нотных собраний, которые хранит библиотека Российского института истории искусств. Специально к фестивалю были написаны сочинения Андрея Рубцова «Поля золотой парчи» и Антонины Ростовской «Юрате и Каститис». Публику также ждут премьеры произведений петербургских композиторов Георгия Федорова, Эдуарда Кипрского и Вячеслава Круглика.

В концертах фестиваля принимают участие артисты оркестров Мариинского театра, Санкт-Петербургской филармонии, Большого театра, Госоркестра им. Светланова, Российского национального оркестра, Национального филармонического оркестра, Московского государственного академического симфонического оркестра и оркестра театра «Санктъ-Петербургъ опера». Дирижеры гала-концертов — Кристиан Кнапп и Иван Столбов.

Концерты 7, 11 и 12 апреля будут транслироваться в официальных сетях театра и на сайте Mariinsky.tv. Все выступления музыкантов можно также слушать в прямом эфире на радио Mariinsky.fm.