Музей Востока покажет картины художника-космиста Бориса Смирнова-Русецкого

Борис Смирнов-Русецкий. Млечный путь. 1985

Экспозиция «Идущий к звездам» открылась 6 апреля 2021 года.

Выставка приурочена к 60-летию выхода человека в космос — 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, облетев земной шар.

«Идущий к звездам» — это и космонавт «номер 1», открывший космическую эру, и художник, устремленный к духовным высотам, это каждый человек, дерзающий перешагнуть грань неведомого на пути познания тайн Вселенной, отмечается в пресс-релизе музея.

На выставке будет представлено около 20 картин Бориса Смирнова-Русецкого, большинство из которых относятся к циклу «Космос». «Эти работы величественны и лиричны одновременно. Они создают ощущение торжественности и внутренней гармонии», — сообщили в музее.