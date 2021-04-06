Телеканал «Россия» покажет концерт-мистерию, посвященную полету Гагарина

Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"

Прямая трансляция концерта состоится 12 апреля в 23.15, сообщила пресс-служба телевещателя.

Концерт «Юбилей полета человека в космос» пройдет на космодроме Байконур, где ровно 60 лет назад со старта корабля «Восток-1» начался отсчет космической эры.

На легендарном космодроме прозвучит музыка четырех выдающихся композиторов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих культовых произведений, молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку о космосе.

Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении Детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета.

Телезрителей ждет грандиозный праздник, посвященный юбилею легендарного полета. В торжественном концерте примут участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин.

Звезды цирка братья Суанбековы представят уникальный аттракцион «Колесо смерти», канатоходец Максим Кагин совершит прогулку на высоте 45 метров.

На сцену выйдут Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта — народный артист СССР Юрий Башмет.

В шоу будут использованы две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии российской студии Sila sveta.