Минин-хор отметит 60-летие полета Гагарина концертом его любимых песен

Фото: choir.ru

Выступление коллектива состоится в центре «Меридиан» 12 и 13 апреля.

Сквозная тема концерта — Гагарин и музыка, сообщили в пресс-службе хора. Со сцены прозвучат любимые песни первого космонавта и музыка, которую он напевал в день своего полета, отметили в коллективе.

В юности Гагарин сам занимался музыкой, он играл на трубе в духовом оркестре, напомнили в Минин-хоре.

Гости вечера услышат сочинения Исаака Дунаевского, Серафима Туликова, Вано Мурадели, Давида Тухманова и Александры Пахмутовой, которая была близким другом Гагарина.

«Прозвучат легендарная «Нежность» на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, одна из самых любимых песен Гагарина, а затем и последующих поколений космонавтов, «Надежда», песни из цикла «Созвездие Гагарина», все — на стихи Николая Добронравова», — рассказали организаторы.