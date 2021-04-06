Сыгравший в сериале «Чернобыль» британский актер Пол Риттер умер в 55 лет от рака мозга

Британский актер театра и кино умер в ночь на вторник.

В сериале «Чернобыль» (2019) Риттер сыграл инженера Анатолия Дятлова. Об этом представитель актера сообщил газете The Guardian.

«Он мирно умер дома, в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя», — рассказал агент. По его словам, артист страдал от опухоли головного мозга.

Пол Риттер родился в графстве Кент 5 марта 1966 года. В числе его ролей — Элдред Уорпл в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2005), а также ряд эпизодических ролей в фильмах «Квант милосердия» (2008), «Сын Рэмбо» (2008), «Орел Девятого легиона» (2011) и других.