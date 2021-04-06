В Доме-музее А.И. Герцена откроется выставка семейных реликвий писателя

Медальон с портретом А.И. Герцена. Из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Торжественное открытие экспозиции состоится 6 апреля, сообщила пресс-служба ГМИРЛИ имени В.И. Даля.

В год своего 100-летия Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля представляет научно-экспозиционный проект «Домашние истории», в рамках которого пройдет серия выставок о мемориальных зданиях и помещениях отделов ГМИРЛИ имени В.И. Даля.

6 апреля 2021 года исполняется 45 лет со дня открытия отдела «Дом-музей А.И. Герцена». В этот день гостям вернисажа покажут редко экспонируемые реликвии герценовской коллекции музея.

В их числе иконка «Александр Невский», запонка Герцена, его бурачок для марок, медальоны, тончайшие вещицы Натальи Александровны Герцен и другие мемории с вкраплением драгоценных металлов.

Для посетителей выставка начнет работу 7 апреля.