Российский еврейский конгресс объявил Третий конкурс музейно-выставочных грантов

Фото: пресс-служба Российского еврейского конгресса

Сбор заявок начался 5 апреля.

На конкурс принимаются музейные инициативы и выставочные проекты, связанные с еврейской историей и культурой.

Принять участие в конкурсе могут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации из всех регионов России: музеи, учреждения культуры, научно-исследовательские институты, местные еврейские общины, имеющие презентационные онлайн- или офлайн-площадки.

«Еврейские культурные проекты в нашем понимании — это то, что либо создано евреями, либо используется евреями, либо декларируется еврейским. То, что мы проводим уже третий конкурс музейных инициатив и выставочных проектов, означает, что интерес к еврейской культуре и еврейской идентичности — устойчивый тренд», — заявил инициатор конкурса, президент РЕК Юрий Каннер.

Прием заявок заканчивается 15 июня 2021 года. Победители будут объявлены, как ожидается, 16 августа 2021 года. Каждому из проектов-победителей Российский еврейский конгресс выделит грант в размере до 1,4 млн рублей. Проекты, которые получат поддержку, будут определены экспертным жюри, а призовой фонд сформируют попечители конкурса — члены бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг и Лен Блаватник.