Русский музей совместно с проектом «Мозгобойня» приглашает на арт-квиз

Мероприятие состоится в субботу, 17 апреля, в корпусе Бенуа.

Интерактивный арт-квиз начнется в 14.00 и приурочен к выставке «Преображенная природа». На ней гостям музея будут представлены пейзажи русских художников XIX-XXI веков.

«Арт-квиз» — командная игра, поясняется в сообщении музея. «Вы можете собрать свою команду или же прийти самостоятельно, чтобы присоединиться к сборной группе. Квиз будет состоять из нескольких раундов, посвященных темам, связанным с выставкой и миром природы, с Русским музеем, искусством, культурой и Петербургом», — говорится в сообщении.

Для участия в игре специальная подготовка не требуется.

«Мозгобойня» — популярная развлекательная интеллектуальная игра, которая проходит в 16 странах и охватывает 265 городов. Каждый месяц в ней принимают участие более 100 000 человек.

Мероприятие продолжается 2,5 часа, в стоимость билета (1500 рублей) входит самостоятельное посещение выставки «Преображенная природа» в корпусе Бенуа с 14.00 до 15.00, игра-квиз от компании «Мозгобойня» в Колонном зале корпуса Бенуа (помещение ресторана «Михайловский») с 15.00 до 16.30 и посещение выставки «Николай Рерих. В поисках Шамбалы» в корпусе Бенуа.