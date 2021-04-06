Актеры театра «Практика» прочтут стихи Маяковского и Хлебникова на выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Фото: Музей Москвы

Поэтический перформанс «С ТОварищем» пройдет в Музее Москвы 9 апреля в 21.00.

В пространстве выставки прозвучат голоса актеров театра «Практика» и «Мастерской Брусникина», которые прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов русского авангарда.

Премьера перформанса «С ТОварищем» худрука театра «Практика» Марины Брусникиной состоялась на акции «Ночь театров» 27 марта. Показ получил множество положительных отзывов от посетителей, убедивших организаторов повторить его за два дня до закрытия экспозиции.

Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» открылась в год столетия Высших художественно-технических мастерских в ноябре 2020 года. На выставке можно познакомиться с факультетами, студенческими проектами и принципами обучения на Основном отделении — базовом курсе, который придумали Александр Родченко, Александр Веснин, Любовь Попова, Александра Экстер, Надежда Удальцова и другие звездные преподаватели.

В числе экспонатов — живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Последний день работы масштабного проекта «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — 11 апреля.