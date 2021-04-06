В Египте прошел Золотой парад фараонов

Фото: скриншот египетского ТВ.

Уникальные экспонаты переехали из каирского музея на площади Тахрир в Музей египетской цивилизации.

Золотой парад фараонов Египта транслировали в прямом эфире 400 каналов, что сделало его уникальным шоу в истории. 18 царей и четыре царицы проехали на колесницах по улицам Каира.

Хотя приготовители парада положили на маршруте новый асфальт, золотые катафалки оснастили надежной системой амортизации, чтобы не повредить древние мумии. Кроме того, для сохранности мумии были погружены в капсулы с азотом.

Специальный транспорт, который участвовал в церемонии, был оформлен в виде погребальных лодок, на которых египетские цари отправлялись в свой последний путь по Нилу. В Музее египетской цивилизации древних царей встретил президент страны, в их честь прогремели артиллерийские залпы.

Власти страны потратили на переезд древних экспонатов несколько миллионов долларов. Самое старое из сменивших свое местоположение мумии принадлежит последнему фараону 17-й династии Секененру Таа, правившеему в XVI веке до нашей эры. Одним из самых известных фараонов, мумия которого была перевезена, был Рамсес II, правивший Египтом 67 лет.