В Александринском театре пройдет премьера балета «Страсти по Мольеру»

Новую работу представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.

Мировая премьера балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон-Жуана» состоится на сцене Александринки во вторник. Балет показывает картину тяжелого удела великого творца, чернилами которого была кровь, а платой за творчество — жизнь, рассказал журналистам Борис Эйфман.

Творчество Мольера являлось зеркалом и одновременно рецептом преодоления личных трагедий автора, отметил хореограф. Новый спектакль стал уже вторым обращением к биографии и наследию французского комедиографа.

Сценографом спектакля стал народный художник России Вячеслав Окунев. Музыку спектакля определили фрагменты из произведений Моцарта, Берлиоза и Люлли.