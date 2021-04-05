Средневековый Чартерхаус в британском Ковентри возрождается как объект туризма

Фото: ancient-origins.net

Практически разрушенный в ходе Реформации средневековый монастырь снова открыт для публики, пишет A ncient origins.

Ковентри — город в центральной Англии, в Средневековье бывший центром государственной власти. Здесь работали парламент и суды, временами город служил национальной столицей во время Войны роз.

Наиболее известен город своим собором Святого Михаила, который был построен между концом XIV и началом XV века. Он был почти полностью разбомблен во время массированной атаки немецких бомбардировщиков в ночь на 14 ноября 1940 года.

Чартерхаус также серьезно пострадал во время роспуска монастырей, когда он был почти разрушен. Сегодня от него сохранились только Монастырский дом и остатки внутренней стены участка.

Согласно историческим данным, это шестой из девяти картезианских монастырей, построенных в Великобритании. Камень в фундамент Чартерхауса был заложен королем Ричардом II в 1385 году, строительство было завершено к 1410 году. В течение XV и XVI веков у него было множество королевских благотворителей, включая Ричарда II, Генриха VI и Генриха VII.

Большинство религиозных построек на этом месте были снесены в 1539 году, а в 1560-х годах монастырь был куплен Робертом Дадли, графом Лестерским, который жил неподалеку в замке Кенилворт. В 1700-х годах поместье было арендовано Джоном Уиттингемом, оно использовалось для выращивания апельсинов для Уорикского замка и других домов.

Чартерхаус был подарен городу Ковентри во время Второй мировой войны, а в 2015 году историческое здание перешло в собственность Фонда Чартерхауса.

В общей сложности фонд взял у местных властей в Ковентри ответственность за 27 объектов собственности, включая остатки двух средневековых ворот, которые будут отреставрированы в качестве жилья. Фонд официально купил Чартерхаус за 1 фунт стерлингов. После нескольких лет сбора средств и гранта Национального фонда наследия в размере 4,3 млн фунтов стерлингов (5,8 млн долларов США) в настоящее время на восстановление объекта потратили уже 8,2 млн фунтов стерлингов (11,3 млн долларов США).

На эти деньги была отремонтирована крыша здания, теперь команды по консервации собираются приступить к восстановлению великолепных настенных росписей. Образ Христа на кресте считается экспертами слишком ветхим для того, чтобы его восстановить. Тем не менее ученые заявили, что у них есть планы по цифровизации объекта.

Посетители обновленного здания могут побывать в кафе, которое было построено в кельях двух средневековых монахов. Поскольку картезианский орден был известен как «Молчаливый орден», они будут спроектированы так, чтобы посетители могли испытать эту редкость в современной жизни — тишину, которую создали монахи, скрывавшиеся от стрессов внешнего мира.

Согласно сообщению на сайте учреждения, Исторический фонд Ковентри стремится к максимальному использованию уникального наследия Ковентри, чтобы принести пользу обществу и местной экономике сегодня и в будущем. Перед лицом 2020 года, когда пандемия пагубно повлияла на туризм во всем мире, Англии никогда так не требовались новые достопримечательности, как сегодня, чтобы побудить напуганную публику вернуться на улицы.