Музей архитектуры имени Щусева представит экспозицию «Открытое хранение»

Об этом директор музея Елизавета Лихачева рассказала в блоге на YouTube.

Постоянная экспозиция будет посвящена коллекции строительных материалов и изразцов из собрания музея. По словам Лихачевой, коллекция будет максимально доступна для зрителей и экспертов.

Другим проектом станет реставрация модели Большого Кремлевского дворца, пишет «Культуромания». Сейчас модель находится в залах музея, к концу года она будет разобрана.

По окончании выставки, посвященной Мельникову, планируется создание открытой лаборатории, в которой будут проводиться реставрационные работы.

Лихачева также добавила, что в музее вновь возобновится практика музейных конференций. В перспективе планируется проведение юбилейных Щусевских чтений.