Экс-директор киностудии «Беларусьфильм» актер Игорь Поршнев умер в 62 года

Информация о смерти артиста опубликована в Facebook Белорусского союза кинематографистов.

Актер, продюсер и бывший директор студии скончался 2 апреля. Причина его смерти не сообщается.

Прощание с артистом состоится 4 апреля в 14.00 на Северном кладбище Минска.

Поршнев родился в Минске в 1958 году. В 1980 году окончил экономический факультет ВГИКа. В 1998-2000 годах работал исполнительным продюсером на различных проектах телеканалов ОРТ, РТР и НТВ.

В 2002-2003-м работал заместителем гендиректора «НТВ-Кино». В 2006-2007-м был директором производства кинокомпании «Покровские ворота».

На экране Поршнев дебютировал в роли Никонорова в фильме «Контракт со смертью». После этого снимался в таких картинах, как «Ускоренная помощь», «Подари мне лунный свет», «Дронго», «Лучший город Земли» и «Похитители книг».