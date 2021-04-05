Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге осенью

Дату проведения смотра в 2021 году объявили организаторы.

XXXI Международный кинофестиваль «Послание к человеку» состоится с 29 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге, пишет «Культуромания».

Отбор заявок на участие продлится до 15 июля 2021 года. Фильмы претендентов будут участвовать в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсах.

Как сообщил программный директор кинофестиваля Алексей Медведев, в 2020 году из-за пандемии смотр состоялся в неожиданном формате, став одним из нечастых культурных событий года в таких сложных условиях.

«С надеждами на обновление ждем вас на 31-м международном кинофестивале «Послание к человеку», — отметил Медведев.

Кинофестиваль «Послание к человеку» является крупнейшим смотром, который проводится в Санкт-Петербурге. Каждый год его зрителями становятся около 20 тысяч человек.