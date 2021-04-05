Okko представит онлайн-премьеру фильма «Таинственные импрессионисты»

Показ состоится 6 апреля, сообщили в мультимедийном сервисе.

Зрители смогут посмотреть онлайн-премьеру музейного шоу «Таинственные импрессионисты», посвященного 50 малоизвестным шедеврам кисти Мане, Кайботта, Ренуара, Моне, Сезанна, Синьяка, Сислея и Берты Моризо.

Фильм расскажет о революции в искусстве, которую произвело движение импрессионистов. Предметом исследования и источником информации станут 50 ранее недоступных для просмотра шедевров, впервые выставленных в Риме в Палаццо Бонапарте. «Таинственные импрессионисты» — это иммерсивное путешествие в сокровенный мир художников, позволяющее взглянуть на детали и оценить тонкости создания полотен в Ultra HD 4K-формате.

В путешествии зрителей сопровождают кураторы выставки: Клэр Дюран-Рюэль (искусствовед, правнучка Пола Дюран-Руэля, влиятельного продавца произведений импрессионистов) и Марианна Матьё (управляющая Музеем Мармоттан-Моне в Париже, эксперт в области творчества Берты Моризо).

Картина выйдет в рамках проекта «Открытие музеев» — библиотеки фильмов об искусстве в формате 4K. Коллекция охватывает историю искусства разного периода: от Ренессанса к импрессионизму и от импрессионизма к истокам современной живописи.