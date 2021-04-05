Чулпан Хаматова объяснила отказ возглавить «Современник» страхом перед «голгофой»

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Актриса прокомментировала слухи о том, что ей предлагали руководить театром.

После ухода Галины Волчек (она умерла в конце 2019 года), актеры «Современника» гадали о новом руководителе. На тот момент Хаматова была заместителем Волчек, однако не проявляла особого энтузиазма по поводу освободившейся должности. В январе 2020 года пост худрука занял Виктор Рыжаков.

По словам Хаматовой, она не собиралась становиться худруком. «Если бы мне предложили возглавить «Современник», я бы отказалась, для меня это голгофа — такая ответственность, на которую нет ресурсов», — пояснила актриса в разговоре с изданием «Стархит».

Чтобы занять должность художественного руководителя, Хаматовой пришлось бы делать выбор между фондом «Подари жизнь» и театром, потому что совмещать эти вещи невозможно, заявила она. «Я — актриса, а какой я менеджер в театре, никто не знает», — сказала Хамматова.

По ее словам, она поддержала Рыжакова, так как это дало театру новое развитие. После этого Сергей Гармаш возмутился ситуацией и ушел из театра.