KGallery представит масштабную выставку произведений Натана Альтмана

Натан Альтман. Осень в парке. 1910

Экспозиция откроется 16 апреля, сообщила пресс-служба пространства.

Выставка станет первой крупной экспозицией работ художника с 1969 года. Зрителям будут представлены более 100 произведений из Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, а также частных собраний Петербурга и Москвы.

Живопись и графика, эскизы театральных работ и проекты революционного украшения Петрограда, скульптура и фарфор, эскизы иллюстраций и книжные издания, представленные на выставке, охватывают весь период творчества Альтмана (конец 1900-х — 1960-е годы) и многообразие жанров и техник, в которых работал художник.

В числе ранних работ художника зрители увидят пейзажи «Весна» 1908 года (частное собрание, Москва, бывшее собрание А.Н. Володчинского) и «Осень в парке» (собрание KGallery). Абстрактная живопись 1910-х годов будет представлена картинами «Натюрморт с синим графином» 1912 года (Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых, Москва) и «Беспредметная композиция РСФСР» 1918–1920 гг. (ГРМ). «Зимний пейзаж. Пермь» 1942 года (ГМЗ «Петергоф») и «Портрет Ильи Палеева»1960 года (собрание семьи Палеевых, Санкт-Петербург) проиллюстрируют поздний этап творчества Альтмана.

Среди редких графических работ на выставке покажут законченные листы к еврейской азбуке Ф. Шаргородской (ГМЗ «Петергоф»; собрание KGallery), рисунок «Божий ангел зимним утром. Портрет Анны Ахматовой» 1914 года (собрание семьи Рыбаковых, Санкт-Петербург), сохранившиеся иллюстрации к поэме А.А. Блока «Двенадцать» 1970 года (Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства).

Зрители также получат редкую возможность увидеть агитационный фарфор, в частности один из первых примеров нового советского декоративно-прикладного искусства — тарелку «Земля трудящимся» 1918 года (собрание KGallery). Кроме знакового скульптурного «Портрета молодого еврея (Автопортрета)» 1916 года (ГРМ), впервые вместе будут экспонироваться три варианта фигур «Под солнцем», изображающих жену Альтмана И.В. Щеголеву (собрание KGallery; собрание Иветы и Тамаза Манашеровых, Москва; частное собрание, Санкт-Петербург).

К открытию выставки готовится издание каталога, программа экскурсий и тематических встреч.