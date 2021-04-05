«Бабушки из Бураново» выпустили первый видеоклип

Солистки удмуртской группы записали песню «Открываешь двери нараспашку».

Песня опубликована на YouTube на русском и удмуртском языках, рассказала ТАСС автор слов и художественный руководитель группы Ольга Туктарева. Клип также выложен в соцсети «ВКонтакте», на данный момент его посмотрели уже полторы тысячи человек.

По словам Туктаревой, пандемия стала для коллектива настоящим вызовом, однако в итоге «все это вылилось в песню». Это первый видеоклип коллектива с момента, как из-за разногласий с продюсером бабушки поменяли название своего ансамбля в 2014 году.

В песне говорится, что нужно оставаться человеком, несмотря ни на что. Музыка к проекту была написана участниками проекта «Эктоника» Владиславом Горжаком и Алексеем Анкудиновым.

«Бурановские бабушки — это мудрость. Отношение ко времени, жизни в ситуации «здесь и сейчас», вечным ценностям, главная из которых — отрешиться от суетности, быть собой и не отворачиваться от ближнего», — рассказал Горжак о смысле песни в разговоре с ТАСС.