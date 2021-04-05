Фасад здания в Петербурге украсит световая инсталляция картины Кузьмы Петрова-Водкина

Для акции выбрали дом на Васильевском острове, сообщает пресс-служба Русского музея.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация проекта размещения световых проекций на фасадах зданий. В понедельник очередной брандмауэр появится в историческом центре города, в Василеостровском районе.

Для проекции будет использовано произведение известного мастера русской живописи. Значительную часть своей жизни с 1895 года, когда он поступил в Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица, Петров-Водкин прожил в Петербурге, в том числе с 1915 по 1924 год — на Васильевском острове.

Полотно «Фантазия» было написано художником в 1925 году, в самом расцвете творческих сил. Своим сюжетом работа перекликается с другими его произведениями, в первую очередь с картиной «Купание красного коня» (1912).

Световую проекцию картины можно будет наблюдать ежедневно по вечерам. Включение и отключение оборудования будет осуществляться дистанционно сотрудниками СПб ГБУ «Ленсвет».

Реализация совместной идеи Комитета по градостроительству и архитектуре и СПб ГБУ «Ленсвет» стала возможной в рамках сотрудничества с Государственным Русским музеем, который предоставил изображение картины и согласовал инсталляцию работы на фасаде жилого дома.