Восстановленное Мариинское Евангелие передали Ленинке

Фотография предоставлена пресс-службой Российской государственной библиотеки.

Евангелие XI века написано глаголицей.

5 апреля в Доме Пашкова специалисты на торжественной церемонии передали отреставрированное Мариинское Евангелие отделу хранения рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ).

В мире насчитывается всего 11 таких рукописей. В болгарской и македонской научной литературе это Евангелие известно как Codex Marianus. Именно поэтому оно называется по-русски — Мариинское. Работая над его восстановлением, были проведены более пяти реставрационных советов, в которых приняли участие лучшие реставраторы Москвы.

На торжественной церемонии спецпредставитель Президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Мариинское Евангелие — общий памятник для России и Европы.

— Мариинское Евангелие — один из самых древних памятников. Оно связывает народы Европы, является общим для них. Это Евангелие необычайно важно для русской культуры, понимания православия, но оно также важно для понимания европейской культуры, — сказал он.

Мероприятие прошло в рамках V международного научно-практического семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021».

В нем приняли участие спецпредставитель Президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор РГБ Вадим Дуда, настоятель храма Святителя Николая отец Борис Даниленко.