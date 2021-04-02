Павел Кассинский поделился своими мыслями в разговоре с Федеральным агентством новостей.
Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.
Об этом свидетельствуют предварительные данные портала «Кинобизнес».
Министр культуры посетила театр в ходе рабочей поездки в Ярославскую область.
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Яро...
В церемонии передачи иконы приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Ярославск...
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Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».
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