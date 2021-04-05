В театре «На Страстном» наградят лучший спектакль Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей.

Торжественная церемония пройдет в понедельник. Премией России «Гвоздь сезона» наградят победителя в 19-й раз.

По установившемуся правилу, к участию в премии экспертный совет отбирает пять лучших постановок столичных театров прошлого сезона, которые будут объявлены заранее.

Из-за пандемии коронавируса театральный сезон 2019-2020 годов стал непростым, отметили организаторы. Однако на сценах столицы были представлены яркие постановки.

Лучшие пять из них стали лауреатами премии «Гвоздь сезона». В этом числе премьеры «Ревизор» (Театр Олега Табакова), «Дядя Ваня» (Театр наций), «Палачи» («Гоголь-центр»), «Фаина. Эшелон» (театр «Школа современной пьесы»), «Садко» (Государственный академический Большой театр России), перечислили в пресс-службе.

Каждый из этих спектаклей получит «Маленький хрустальный гвоздь». Победитель, который получит главный приз награды, «Большой хрустальный гвоздь», будет назван на церемонии награждения, его выберут из пяти финалистов.