Фильм «Годзилла против Конга» возглавил российский прокат вторые выходные подряд

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала «Кинобизнес».

Американский боевик собрал в отечественном прокате 180,2 млн руб. Фильм вышел на экраны 25 марта, достигнув этого результата в период с 1 по 4 апреля. Сюжет картины рассказывает о том, как группа ученых вместе с Кинг-Конгом отправляется на поиски родины монстра, однако сталкивается с Годзиллой.

На втором месте по сборам казалось полнометражная экранизация российского комикса «Майор гром: Чумной доктор» Олега Трофима. За выходные она собрала 110,3 млн руб. Сюжет фильма рассказывает о майоре полиции, работающем в Петербурге и суперзлодее, который преследует преступников, ушедших от наказания благодаря статусу и деньгам.

Третью строку рейтинга занял американский мультфильм «Райя и последний дракон». За 4 дня выходных он собрал 41,5 млн руб. Вышедший в российский прокат 4 марта мультфильм рассказывает о том, как воительница в сказочном королевстве собирает команду для поисков последнего дракона в мире, который поможет им сразиться с могущественным врагом.