Ольга Любимова осмотрела Волковский театр после реконструкции

Министр культуры посетила театр в ходе рабочей поездки в Ярославскую область.

Художественный руководитель театра Сергей Пускепалис в ходе осмотра подробно рассказал о проведенных работах министру культуры Ольге Любимовой и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. По словам Пускепалиса, проведен капитальный ремонт зрительской части и подвала, обновлена материально-техническая база.

Он также отметил, что в планах создание Новой сцены на 200 мест за счет выноса театральных мастерских в другое здание. «Проектные работы и устройство новой сцены позволят зрителям Волковского театра увидеть еще большее количество интересных постановок», - отметил он.

Кроме того, участники встречи обсудили деятельность и творческие планы учреждения.

В 2019 году указом Президента РФ первому русскому профессиональному театру – Российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова в Ярославле присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.