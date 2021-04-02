Ярославский ТЮЗ и Театр кукол будут отреставрированы в рамках нацпроекта «Культура»

Автор: Sergeev Pavel - собственная работа , Общественное достояние, Ссылка

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Благодарю Минкультуры России за высокий уровень взаимодействия. На финансирование сферы культуры в Ярославской области в этом году предусмотрено 3,5 млрд рублей. Успех развития отрасли мы видим в первую очередь в рамках выполнения задач профильного национального проекта. Его финансирование составит более полумиллиарда рублей», — сказал Дмитрий Миронов.

Глава региона также сообщил о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ Ярославского государственного театра юного зрителя им. В. С. Розова и Театра кукол, стоимость которых оценивается в 577 млн рублей. Так, уже подготовлена проектно-сметная документация и подана заявка на включение объекта в национальный проект «Культура».

«Ярославская область давно и успешно с нами сотрудничает. Благодарю вас за бережное отношение к памятникам культурного наследия, к учреждениям культуры и за успешную работу в рамках нацпроекта «Культура». И мы будем рады, если Ярославский театр юного зрителя и Театр кукол примут участие в нацпроекте «Культура». Мы обязаны создавать благоприятные условия и вместе проработаем этот вопрос, чтобы учесть потребности Ярославской области», — сказала Ольга Любимова.

Кроме того, на встрече обсудили строительство общежития для Ярославского государственного театрального института, праздничные мероприятия, запланированные в рамках 800-летия Александра Невского и 200-летия Николая Некрасова, опыт учреждений культуры в период пандемии, ход реализации нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины».