Икона «Спас Нерукотворный» передана в Кирилло-Афанасиевский монастырь в Ярославле

В церемонии передачи иконы приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Мы рады, что благодаря заботе музейных сотрудников, бережной реставрации ГосНИИРа и усилиям монастыря икона смогла вернуться на историческое место. Это является результатом нашей совместной работы. Конечно, возвращение святыни будет важным и для паломников, которые будут стремиться посетить обитель», — сказала Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что в обители созданы все необходимые условия для обеспечения сохранности чтимой реликвии. Кроме того, важно, что икона остается в составе Государственного музейного фонда.

«Безусловно, это является значимым событием для Ярославской области. Более четырехсот лет назад она освятила формирование в Ярославле народного ополчения, собиравшегося для освободительного похода на Москву. Образ долгие годы находился в музейных запасниках и требовал серьезной реставрации. Мы нашли возможность восстановить икону, чтобы она смогла стать главной святыней возрождающегося монастыря», — отметил Дмитрий Миронов.

Икона «Спас Нерукотворный» конца XVI — начала XVII века находилась в ярославской приходской Спасо-Пробоинской церкви и почиталась как чудотворная, явившаяся в 1612 году во время моровой язвы.

В феврале 1930 года при ликвидации общины икона поступила в Ярославские реставрационные мастерские, а в октябре 1930-го — в собрание Ярославского краеведческого музея. В 1969 году она вошла в собрание Ярославского художественного музея.

Возрождение Кирилло-Афанасьевского монастыря в Ярославле и присоединение приходской Спасо-Пробоинской церкви к этому монастырю вызвали интерес к иконе Спаса. В 2018-2020 гг. она прошла экспертизу, а затем сложную реставрацию в ГосНИИР.