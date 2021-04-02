Российский мультфильм про Ганзеля и Гретель стал лидером Netflix

Кадр из мультфильма "Ганзель, Гретель и Агентство магии"

Российский проект возглавил мировой рейтинг VOD-платформы впервые.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссера Алексея Цицилина вышел на первое место по просмотрам в мире на онлайн-платформе Netflix. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскино».

Приключенческий комедийный мультфильм создан студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ. В создании сценария принимали участие зарубежные эксперты.

Картина вышла на Netflix 25 марта для зарубежной аудитории. По итогам первых выходных мультфильм занял второе место по просмотрам в США и в мире. Сейчас мультфильм занимает первую позицию. В России его показывают на экранах кинотеатров с 18 марта.

Генпродюсер Wizart Animation Владимир Николаев отметил, что создатели мультфильма ожидали внимания к своей работе, но не надеялись, что его будет настолько много. Однако без поддержки Минкультуры РФ, Фонда кино, «Роскино» и «Кинопрайм» этого бы не случилось, считает он.