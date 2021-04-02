Власти Петербурга отреставрируют Воронцову дачу за 40 млн рублей

Средства будут выделены из городского бюджета.

Памятник архитектуры федерального значения дача Воронцова «Новознаменка», расположенная у Петергофской дороги на выезде из Санкт-Петербурга, будет отреставрирована в этом году, сообщила пресс-служба городской администрации.

Строители отреставрируют фасады главного дома, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения. На проведение работ по программе КГИОП в бюджете Петербурга предусмотрено 39,9 млн рублей, говорится в сообщении.

Дача канцлера Воронцова является одним из исторических приморских владений, построенных вдоль Петергофской дороги, ведущей в загородные царские резиденции. Граф Михаил Воронцов начал строить дачу в 1750-е годы одновременно со своим дворцом в центре Петербурга.

Первым архитектором проекта дачи Воронцова стал Карло Джузеппе Трезини, затем строительство продолжил Антонио Ринальди.

Реставраторы укрепят цоколь, отреставрируют кирпичную кладку, штукатурку и элементы декора фасадов. Также будут отремонтированы крыльцо и балконы.