Рядом с древним храмом в Керчи нашли руины средневековых зданий

О находке сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Керченский храм Иоанна Предтечи датируется VIII-XI веками. Во время благоустройства сквера «Аленка» строители обнаружили остатки средневековых строений, а также захоронения X-XII веков.

Остатки зданий были найдены на глубине более двух метров. Приехавшие на место археологи нашли часть стены, представляющую собой двухпанцирную с забутовкой кладку, под которой оказалась кладка более раннего строительного периода, рассказала министр РИА Новости. https://ria.ru/

Находку предположительно датировали XIV-XV веками. Ученые также нашли вход в обнаруженное помещение. Разведочный шурф на площади 30 метров к востоку от находки позволил археологам найти на глубине полуметра двухпанцирную кладку с забутовкой шириной около 80 сантиметров, замешанную на известковом растворе. По оценке первичного материала ее отнесли к XVII-XVIII векам.

Теперь перед исследователями стоит вопрос о проведении на данной территории масштабных археологических раскопок. В перспективе здесь может быть создана экспозиция средневековой Керчи.