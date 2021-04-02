Новгородские археологи отметили 1 апреля сообщением о «послании из прошлого»

Фото: Старорусская археологическая экспедиция

Об «удивительном открытии» рассказали участники Старорусской археологической экспедиции.

По их словам, изучая находки раскопок на берегах Волхова, они нашли в собрании учебного музея НовГУ давно хранившуюся там керамическую плитку размером 8,5 на 5,5 сантиметра и толщиной в 1,4 сантиметра.

Плитка была найдена в 1971 году во время исследований неолитической стоянки Прость, датируемой I-III тысячелетиями до нашей эры, сообщили ученые. Присмотревшись к ней, они якобы осознали, что перед ними послание из далекого прошлого: на плитке нанесена клинопись в стиле табличек из «библиотеки» древнего шумерского города Шуруппак на берегу Евфрата, возрастом около 4 тысяч лет.

Сообщение археологов получилось очень убедительным. Однако затем они признались, что пошутили в честь 1 апреля.

Руководитель Старорусской археологической экспедиции Елена Торопова пообещала, что ученые расскажут журналистам о других находках, не менее интересных, а главное — настоящих.