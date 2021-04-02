Актер Виктор Васильев рассказал, как приучить детей к советским мультфильмам

Фото: пресс-служба ТВ-3

Известный артист, телеведущий и шоумен поделился своими мыслями в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Бывший капитан команды КВН рассказал о втором сезоне шоу «Рисуем сказки», которое начнется на телеканале ТВ-3 в субботу, 3 апреля. В программе принимает участие студия «Союзмультфильм».

Актер рассказал, что его дочь, которой скоро исполнится 8 лет, с удовольствием смотрит мультфильмы. Однако из-за сильной конкуренции в этой отрасли современные дети уже плохо воспринимают старые добрые советские мультики, отметил он в разговоре с ФАН.

По сравнению с новейшими достижениями диснеевских технологий советским мультфильмам не хватает музыки и динамики, отметил Васильев. Актер рассказал о своем эксперименте, в рамках которого он спрашивал детей про мультфильмы. Как выяснилось, дети знают почти всех зарубежных героев, однако половина даже не в курсе, что такое «Простоквашино».

Васильев считает, что в этом виноваты взрослые, которым удобнее ставить детям полнометражные мультфильмы вроде «Холодного сердца» и заниматься своими делами, пока ребенок занят, в то время как все советские мультфильмы идут минут по 10-15, поэтому родителям нужно все время включать новые.

Однако с детьми надо быть постоянно начеку, отметил он. Васильев признался, что в свое время сделал большую глупость, «подсадив» свою дочу на Диснея. После этого она уже не может воспринимать гениальный советский мультфильм «Винни-Пух», пожаловался он.

«Здесь важен правильный подход», — отметил Васильев. По его словам, нужно сначала приучать детей к правильным советским мультфильмам, а потом уже давать им все остальное. «Сначала, конечно, подсажу на «Ежика в тумане», — пояснил он.