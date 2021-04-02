Усадьбу купца Масягина в московском Старомонетном переулке отреставрируют за три года

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

После того как Мосгорнаследие выдало соответствующие разрешения, эксперты начали работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия, который находится по адресу: Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1.

На этом месте расположен главный дом городской усадьбы московского купца Масягина. Перед началом работ памятник был в неудовлетворительном состоянии, говорится в сообщении. В частности, была разрушена значительная часть деревянного сруба, пострадали интерьеры.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил, что главный дом усадьбы купца Масягина уже давно требовал масштабной реставрации. В настоящее время памятник приобрел нового хозяина, который готов вложить средства в работы по его сохранению.

Реставраторам предстоит полностью перебрать сруб, восстановить утраченные элементы декора, перекрытия и перегородки, а также историческую обшивку стен, кровлю и прочие элементы здания.