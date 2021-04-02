Козловский и Петров снимутся в фильме о незабываемой встрече с двумя девушками

Кадр из к/ф "Надвое"

Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

К съемкам многосерийного телевизионного фильма приступила продюсерская компания Валерия Тодоровского. Заказчиками фильма стали телеканал «Россия 1» и онлайн-сервис more.tv.

На съемочной площадке будут работать Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Как говорится в релизе, «Надвое» — современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняется в результате командировки в Санкт-Петербург. Там герои знакомятся с двумя девушками, и казавшееся поначалу мимолетным знакомство меняет их жизнь полностью.

Съемки фильма будут идти в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсерами станут Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов и Антон Златопольский.

Премьера многосерийного фильма состоится в эфире телеканала «Россия 1», а также на more.tv в линейке more originals.