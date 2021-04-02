Зять Димы Билана отказался возвращать ему заём в 19 млн рублей

Конфликт между родственниками в суде продолжается.

Геннадий Белан-Зимин заявил, что подпись на документе, который свидетельствует о займе, не принадлежит ему. В связи с этим производство по делу было приостановлено, пришлось назначить судебную почерковедческую экспертизу, пишет «Стархит». Экспертам предстоит ответить на вопрос, является ли подлинной подпись Зимина-Белана на договоре займа.

Конфликт между Димой Биланом и его зятем начался осенью прошлого года. Певец подал на мужа своей старшей сестры Елены иск на сумму 19,5 млн руб.

По словам Билана, эти средства Геннадий Белан-Зимин взял взаймы у музыканта несколько лет назад, однако не желал возвращать, поэтому артисту пришлось обратиться в суд. Адвокаты Билана недавно увеличили сумму иска, начислили к нему проценты в размере более 487 тыс. рублей.